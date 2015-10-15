美国债市：公债收益率上涨，美国通胀数据支持美联储今年升息的预期

* 美国9月核心CPI升幅超预期

* 该数据令美联储明年才加息的预期略受质疑

* 对美联储明年升息的预期基本未变，缓和公债收益率涨势

路透纽约10月15日 - 美国公债收益率周四温和上涨，因9月扣除食品和能源成本的美国核心消费者物价指数(CPI)升幅超过预期，给美联储将在今年升息的预期提供了些许支撑。

美国劳工部数据显示，核心CPI在9月上升0.2%，路透访问的分析师预期为上升0.1%，与8月升幅一致。9月核心CPI较上年同期上升1.9%，为2014年7月来最大升幅，8月同比上升1.8%。

数据导致公债收益率上升。公债收益率在周三下跌，因美国9月零售销售数据和生产者物价指数(PPI)低于预期。

周三出炉的数据巩固了交易商对美联储不会在今年升息的预期，导致公债收益率触及逾一周最低。

“核心CPI数据使美联储仍会在今年升息的机率略有增加，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer说。

不过，美国利率期货周四走势暗示，交易商预计美联储将在美国联邦公开市场委员会(FOMC)明年3月会议上首次升息。美国首次升息预计将压低美国公债价格。

分析师称，尽管核心CPI数据令美联储要等到明年才升息的预期受到一些质疑，但该数据不足以导致美联储明年升息的预期发生重大改变。因此，公债收益率仍然留守在周三的交投区间内。

分析师还表示，周四美股上涨反映投资者青睐风险较高资产，导致公债收益率在下午交易中延续其温和涨势。

“只是能动因素，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说，他所指的是公债收益率在交易日内持续攀升。

美国30年期公债 价格下跌17/32，收益率报2.87%，周三尾盘报2.84%。指标10年期公债 价格下滑10/32，收益率从周三尾盘的1.98%升至2.02%。

被认为最容易受美联储升息影响的短期公债之一的美国三年期公债 价格下跌4/32，收益率报0.89%，周三尾盘报0.84%。

标普500指数收升1.49%。

-----------------------2023 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-03/32) 0.601

五年期公债 100-07/32 (-08/32) 1.333

10年期公债 99-27/32 (-10/32) 2.018

30年期公债 100-06/32 (-17/32) 2.866(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价