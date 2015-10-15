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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 06:05 BJT

****日韩经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
        
    10月12日当周
        
    10月16日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         40.90
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         43.00
    
    10月19日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --         -0.5%
                                (较上年同期)                       --         -4.4%
    
    10月20日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          9月         --         +3.1%
             进口(较上年同期)                                      --         -3.1%
             贸易收支(亿日圆)                                      --     逆差5,697
    
    10月21日(三)
    暂无重要经济数据
    
    10月22日(四)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季)            第三季       --         +0.3%
                                  (较上年同期)                     --         +2.2%
    
    10月23日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         10月初值         --         51.0
    (完)

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