《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 71.78 +3.24 +4.73 3788894
京东 26.26 +0.74 +2.90 17659194
新浪 43.62 +0.31 +0.72 964813
搜狐 47.26 +0.70 +1.50 209907
网易 133.39 +4.12 +3.19 891482
百度 150.24 +5.22 +3.60 3568354
台湾
台湾积体电路 21.95 -0.39 -1.75 3267793
联电 1.96 +0.06 +3.16 405782
日月光 5.89 +0.49 +9.07 761467
硅品精密 6.87 +0.50 +7.85 1965815
和信超媒体 0.60 +0.01 +1.64 24269
友达 3.26 +0.05 +1.56 169794
中华电信 31.11 +0.47 +1.53 49430
台湾国际航电 32.28 -4.68 -12.66 9458801
香港
中国移动 61.01 +1.03 +1.72 191392
中国联通 13.72 -0.97 -6.60 324380
中国电信 53.45 -0.91 -1.67 23718
中芯国际 4.84 +0.04 +0.83 9298
电讯盈科 5.44 +0.02 +0.37 527
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉; 审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选