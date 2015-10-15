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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 06:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 71.78 +3.24 +4.73 3788894

京东 26.26 +0.74 +2.90 17659194

新浪 43.62 +0.31 +0.72 964813

搜狐 47.26 +0.70 +1.50 209907

网易 133.39 +4.12 +3.19 891482

百度 150.24 +5.22 +3.60 3568354

台湾

台湾积体电路 21.95 -0.39 -1.75 3267793

联电 1.96 +0.06 +3.16 405782

日月光 5.89 +0.49 +9.07 761467

硅品精密 6.87 +0.50 +7.85 1965815

和信超媒体 0.60 +0.01 +1.64 24269

友达 3.26 +0.05 +1.56 169794

中华电信 31.11 +0.47 +1.53 49430

台湾国际航电 32.28 -4.68 -12.66 9458801

香港

中国移动 61.01 +1.03 +1.72 191392

中国联通 13.72 -0.97 -6.60 324380

中国电信 53.45 -0.91 -1.67 23718

中芯国际 4.84 +0.04 +0.83 9298

电讯盈科 5.44 +0.02 +0.37 527

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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