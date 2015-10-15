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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日当周

10月16日(五)

0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20

10月19日当周

10月19日(一)

暂无重要数据公布

10月20日(二)

暂无重要数据公布

10月21日(三)

暂无重要数据公布

10月22日(四)

暂无重要数据公布

10月12日(五)

暂无重要数据公布(完)

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