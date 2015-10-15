澳新经济指标预测--10月16日-10月23日****

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月16日(五)
0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20
10月19日当周
10月19日(一)
暂无重要数据公布
10月20日(二)
暂无重要数据公布
10月21日(三)
暂无重要数据公布
10月22日(四)
暂无重要数据公布
10月12日(五)
暂无重要数据公布(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选