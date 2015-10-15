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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--10月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 农业部(USDA)公布一周出口销售报告(因哥伦布日而自周四推迟至周五)

1315 - 美联储公布9月工业生产数据

1400 - 劳工部发布8月职位空缺及劳动力流动调查

1400 - 美国石油协会(API)公布9月统计报告

2000 - 财政部发布国际资本流动报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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