更新版 1-《全球汇市》美国通胀数据令美元反弹，ECB管委诺沃特尼的讲话拉低欧元

(新增文末收盘表格)

* 美国9月核心CPI数据提振美元指数从七周低位反弹

* 纽约联储总裁杜德利称不能承诺在12月升息

* 地区联储银行制造业数据低迷，抑制美元反弹的势头

* 欧元下跌，因ECB管委诺沃特尼称有必要采取新举措刺激通胀

路透纽约10月15日 - 美元兑一篮子主要货币周四上涨，因美国9月核心消费者物价指数(CPI)强于预期，重燃部份对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年升息的预期。

纽约联储总裁杜德利的讲话抑制了美元指数从稍早触及的七周低点反弹的势头，交易商认为杜德利的讲话暗示美联储12月升息的几率仍然不高，尽管他重申若美国经济进一步改善，美联储可能在年底前升息。

纽约和费城联储银行制造业数据低迷，也限制美元的涨势。

美国公布9月核心消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.9%，进一步接近美联储2%的目标。

“通胀进一步接近美联储的目标。鉴于近期一系列经济数据疲弱，核心CPI数据令美元可稍作喘息，”美银美林G10外汇策略师Ian Gordon说。

美元指数 最新上涨0.5%，报94.376，从七周低位93.806反弹。美元指数在上午尾盘从日内高位回落，受杜德利讲话拖累。

“他会逐渐认识到今年升息的机率下降，”Gordon说。

稍早，美国CPI数据推高美元，而欧元下跌，受累于欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称需要采取新措施来提振欧元区成长。

诺沃特尼的言论令市场预计欧洲央行将在未来几个月出台更多刺激计划。

尽管美元兑一篮子主要货币周四上涨，但对过去18个月主导市场的强势美元环境正在消退的看法日益增强。

“总的来说，市场主题仍然是美元全线疲弱，因为市场正在消化美联储不可能在今年升息的预期，”德国商业银行汇市分析师Thu Lan Nguyen说。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储在年底前升息的机率约为25%。

欧元兑美元 跌0.8%，报1.1384美元，低于稍早触及8月26日来最高水准1.1495美元。

美元兑日圆 进一步下跌，因全球经济前景不断转弱，促使投资者押注美联储不会在今年升息。美元兑日圆稍早触及八个月低位118.07日圆，之后反弹至118.69日圆，较周三下跌0.1%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1382 1.1473 -0.79 -5.91 1.2097

美元/日圆 118.87 118.82 +0.04 -0.68 119.68

欧元/日圆 135.33 136.31 -0.72 -6.52 144.77

美元/瑞郎 0.9508 0.9490 +0.19 -4.36 0.9941

英镑/美元 1.5452 1.5473 -0.14 -0.78 1.5573

美元/加元 1.2862 1.2936 -0.57 +10.71 1.1618

澳元/美元 0.7326 0.7296 +0.41 -10.31 0.8168

欧元/瑞郎 1.0822 1.0892 -0.64 -10.01 1.2026

欧元/英镑 0.7361 0.7410 -0.66 -5.08 0.7755

新西兰元/美元 0.6845 0.6783 +0.91 -12.21 0.7797

美元/挪威克朗 8.0968 8.0707 +0.32 +8.36 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2174 9.2754 -0.63 +1.97 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2341 8.1090 +1.54 +5.63 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3726 9.3041 +0.74 -1.02 9.4688