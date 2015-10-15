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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 07:50 BJT

美股业绩：花旗集团季度获利大涨51%，因成本下降抵消了营收减少

* 第三季每股盈余1.31美元，超过预估

* 营业支出下降18%

* 机构客户业务营收经调整后增长3%

* 股价一度高涨4.3%

路透10月15日 - 按资产计美国第三大银行花旗集团 公布季度获利跳增51%，面对市场波动加剧，且美国升息时机不确定，其成本降低充分抵消了营收下降的影响。

花旗法律和相关成本较上年同期下降，因金融危机带来的问题多数都已经解决。

营业支出减少18%，因花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)执行其计划，退出获利和前景都价值不高的业务。

包括花旗、摩根大通 和美国银行 在内的美国银行业正在削减成本，以提高获利，因联邦基金利率接近零，而长期以来作为营收增长来源的固定收益交易没有显示出增加迹象。

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