美股业绩：花旗集团季度获利大涨51%，因成本下降抵消了营收减少

* 第三季每股盈余1.31美元，超过预估

* 营业支出下降18%

* 机构客户业务营收经调整后增长3%

* 股价一度高涨4.3%

路透10月15日 - 按资产计美国第三大银行花旗集团 公布季度获利跳增51%，面对市场波动加剧，且美国升息时机不确定，其成本降低充分抵消了营收下降的影响。

花旗法律和相关成本较上年同期下降，因金融危机带来的问题多数都已经解决。

营业支出减少18%，因花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)执行其计划，退出获利和前景都价值不高的业务。