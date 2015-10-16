美股业绩：花旗集团季度获利大涨51%，因成本下降抵消了营收减少

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
花旗是美国最为国际化的银行，半数营收均来自北美以外的市场。
该行固定收益市场营收下降约16%至25.8亿美元，与其他美国大型银行财报所呈现的趋势一致。
花旗经调整的资产回报率自0.64%增至0.91%，符合高沛德设定今年至少为0.9%的目标。
总营收降约5%至186.9亿美元。净利增至42.9亿美元，上年同期为28.4亿美元。
经部份会计项目调整后，获利增加近38%，每股盈余为1.31美元，表现优于汤森路透I/B/E/S中分析师平均预估的每股盈余1.28美元。
花旗股价终场收高4.44%至52.97美元，远低于该行的有形资产帐面价值；后者第三季升至60.07美元，上年同期则为57.41美元。
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(完) (编译 于春红/龚芳; 审校 李爽/许娜)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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