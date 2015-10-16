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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 08:12 BJT

美股业绩：花旗集团季度获利大涨51%，因成本下降抵消了营收减少

花旗是美国最为国际化的银行，半数营收均来自北美以外的市场。

该行固定收益市场营收下降约16%至25.8亿美元，与其他美国大型银行财报所呈现的趋势一致。

花旗经调整的资产回报率自0.64%增至0.91%，符合高沛德设定今年至少为0.9%的目标。

总营收降约5%至186.9亿美元。净利增至42.9亿美元，上年同期为28.4亿美元。

经部份会计项目调整后，获利增加近38%，每股盈余为1.31美元，表现优于汤森路透I/B/E/S中分析师平均预估的每股盈余1.28美元。

花旗股价终场收高4.44%至52.97美元，远低于该行的有形资产帐面价值；后者第三季升至60.07美元，上年同期则为57.41美元。

银行业获利相关图表：here

(完) (编译 于春红/龚芳; 审校 李爽/许娜)

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