南非汇市：兰特兑美元升至近两个月最高，因美国数据打压美升息前景

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透约翰内斯堡10月15日 - 南非兰特兑美元周四升至近两个月最强水准，因美国零售销售仅微幅增长且生产者物价下降，损及对美联储升息的押注。
1550 GMT，兰特兑美元 上涨1.01%至13.0900，接近8月28日以来最强劲水准，搭上美国经济数据疲弱激发新兴市场资产上涨的势头。
“兰特大致维持月初美国非农就业报告后的涨势。”Nedbank汇市分析师报告称。
“这主要是因为美国今年升息前景在减弱。”(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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