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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 07:42 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至近两个月最高，因美国数据打压美升息前景

路透约翰内斯堡10月15日 - 南非兰特兑美元周四升至近两个月最强水准，因美国零售销售仅微幅增长且生产者物价下降，损及对美联储升息的押注。

1550 GMT，兰特兑美元 上涨1.01%至13.0900，接近8月28日以来最强劲水准，搭上美国经济数据疲弱激发新兴市场资产上涨的势头。

“兰特大致维持月初美国非农就业报告后的涨势。”Nedbank汇市分析师报告称。

“这主要是因为美国今年升息前景在减弱。”(完)

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