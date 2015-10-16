美股业绩：AMD第三季净亏1.97亿美元，将出售部分封装测试业务

公司还公布季度营收连续第五季下滑，预计当前季度营收将逊于分析师平均预期。

“整体上，个人电脑需求将持续低迷，尤其是消费者市场，”执行长Lisa Su在与分析师通话时称。

研究公司Gartner上周称，个人电脑全球出货量第三季下滑7.7%，因美元升值导致其变得昂贵。

AMD在截至9月26日的第三季净亏1.97亿美元，上年同期净利1,700万美元。经调整后每股亏损0.17美元。

公司营收下滑25.8%，至10.6亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股亏损0.12美元，营收9.959亿美元。

AMD预计当前季度营收下滑10%，上下误差3%。预测中值相当于9.55亿美元，远低于分析师预测的9.963亿美元。

公司股价盘后波动，最新下跌0.5%，报1.96美元。

今年到周四，该股下跌约26%，Philadelphia SE Semiconductor指数 跌幅为5%。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 孙茉莉/戴素萍)