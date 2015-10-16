金砖国家：10月15日股汇市收盘纵览

路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月15日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报864.73点，上涨1.8%。

中国股市：沪综指收升2.3%至近两个月新高，资金面相对充裕个股普涨

中国汇市：人民币微幅收升，成交有所放大但仍无趋势性方向

香港股市：收涨2.0%，受中国股市上涨及新推刺激举措预期提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,161.150点，上涨0.96%。

巴西汇市： 雷亚尔表现不及其他拉美货币，之前惠誉下调巴西评级，并称其投资级级别面临风险。雷亚尔兑美元 收报3.7998/05 ，上日收报3.8119/26。

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南非股市：指标Top-40指数 收报47,462.98点，下跌0.31%；大盘综合指数 收报52,966.42点，下跌0.17%。

南非汇市：兰特兑美元升至近两个月最高，因美国数据打压美升息前景

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印度股市：收盘涨近1%，为四个交易日中首日上涨；消费者需求相关类股如Maruti Suzuki 上涨，因为营收有望在即将来临的节日季大幅增长。BSE指数 收报27,010.14点，上涨0.86%；NSE指数 收报8,179.5点，上涨0.88%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.8175/64.8275，上日收报65.035/65.045。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报876.23点，上涨1.5%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报476.16点，上涨1.45%。