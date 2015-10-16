巴西评等：惠誉调降评等至BBB-，称投资级评等摇摇欲坠

降评宣布后，巴西雷亚尔 回吐稍早涨幅，下跌约1%。降评可能增加巴西和巴西企业的举债成本。

一个多月前，标准普尔才摘掉了巴西的投资评级，称政治面问题加重已扰乱了巴西的经济政策。

若遭到第二家评级机构降评至垃圾级，带来的市场冲击会比被首家降至垃圾级时还要更大，因许多投资不得持有至少被两家评级机构评为非投资级的债券。

外界普遍预期惠誉会将巴西的评级调降至少一个级距，以和其他评级机构的评级更为一致。穆迪8月11日将巴西评级降至投资级别的最低一个级距，展望稳定。