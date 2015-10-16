巴西评等：惠誉调降评等至BBB-，称投资级评等摇摇欲坠

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
降评宣布后，巴西雷亚尔 回吐稍早涨幅，下跌约1%。降评可能增加巴西和巴西企业的举债成本。
一个多月前，标准普尔才摘掉了巴西的投资评级，称政治面问题加重已扰乱了巴西的经济政策。
若遭到第二家评级机构降评至垃圾级，带来的市场冲击会比被首家降至垃圾级时还要更大，因许多投资不得持有至少被两家评级机构评为非投资级的债券。
外界普遍预期惠誉会将巴西的评级调降至少一个级距，以和其他评级机构的评级更为一致。穆迪8月11日将巴西评级降至投资级别的最低一个级距，展望稳定。
惠誉降评决定公布后，巴西总统罗塞夫办公室周四表示，该国正采取措施阻止通胀和重新平衡公共财政，这在未来几年将有助巴西稳定债务。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 王丽鑫/于春红)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选