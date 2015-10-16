欧洲经济指标预测--10月16日-10月23日****

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月16日(五)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26
0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差314
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% 持平
(较上年同期) -0.1% -0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
10月19日当周
10月19日(一)
暂无重要指标公布
10月20日(二)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) -1.8% -1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226
0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882
10月21日(三)
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 正113.05
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21
10月22日(四)
0645 法国企业景气指数 10月 -- 正104
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7
0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
扣除能源的零售销售(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.5%
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.20%
1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.5 负7.10
10月23日(五)
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 50.6
服务业PMI -- 51.9
综合PMI -- 51.9
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.9 52.3
服务业PMI 54.0 54.1
综合PMI -- 54.1
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.8 52.0
服务业PMI 53.5 53.7
综合PMI 53.6 53.6
0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.6%
(未经季节调整，较上年同期) -- +10.4%
0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- -1.1%
(未经季节调整，较上年同期) -- +2.3%
0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.4%
(未经季节调整，较上年同期) -- +1.7%
1000 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
10月23-28日
0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- -1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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