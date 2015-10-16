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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 09:05 BJT

****欧洲经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日当周

10月16日(五)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26

0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 　　　　　 8月 -- 顺差314

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% 持平

(较上年同期) 　　　 -0.1% -0.1%

扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +0.9% +0.9%

10月19日当周

10月19日(一)

暂无重要指标公布

10月20日(二)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.5%

(较上年同期) -1.8% -1.7%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226

0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882

10月21日(三)

0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 正113.05

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21

10月22日(四)

0645 法国企业景气指数 10月 -- 正104

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7

0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.7%

扣除能源的零售销售(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.5%

1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05%

(存款利率) -- 负0.20%

1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.5 负7.10

10月23日(五)

0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 50.6

服务业PMI -- 51.9

综合PMI -- 51.9

0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.9 52.3

服务业PMI 54.0 54.1

综合PMI -- 54.1

0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.8 52.0

服务业PMI 53.5 53.7

综合PMI 53.6 53.6

0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.6%

(未经季节调整，较上年同期) -- +10.4%

0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- -1.1%

(未经季节调整，较上年同期) -- +2.3%

0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.4%

　(未经季节调整，较上年同期) -- +1.7%

1000 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- 　 +1.2%

10月23-28日

0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- -1.5%

(较上年同期) -- -3.1%

(完)

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