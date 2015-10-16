中国证券：三季度券商业绩环比降幅明显，未来有望走出业绩低谷--报载

路透上海10月16日 - 在A股经历了一轮暴跌之后，中国上市券商三季度业务数据近日陆续宣布。上海证券报周五报导，据粗略统计，尽管上市券商三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。

业内人士指出，三季度报或是近期券商业绩的最低点，未来随着行情企稳及成交量及两融余额回升，券商业绩有望走出低谷。

据上海证券报资讯统计，24家上市券商当月实现营收合计149.29亿元人民币，环比下滑14%；净利润合计53.67亿元，环比下降21%。但与8月相比，上市券商营收、净利的降幅均有所收缩。 具体来看，9月除山西证券 亏损以外，其余券商均实现盈利。其中，有九家券商盈利环比增长，西南证券 、东方证券 及西部证券 的净利润增幅排名前列，西南证券更是环比暴增逾16倍。在15家业绩环比下滑的公司中，山西证券、国海证券 和方正证券 的降幅较大。 9月上市券商经营业绩环比下降，但降幅较前月有所收敛。不过，作为证券公司最大的收入来源，证券经纪业务的变动却难言乐观。交易所最新披露的数据显示，9月A股股票、基金的成交金额环比下降36%，而8月环比降幅仅为两成。 从粗略统计数据看，三季度除太平洋证券 以外，其余23家券商均录得正收益。中信证券 以38.5亿元的净利润高居榜首，此外，国泰君安 、海通证券 、国信证券 及华泰证券 三季度盈利超过20亿元。