美国个股：百胜集团维权股东Keith Meister加入董事会；盘后股价大涨

“过去几个月我们已与董事会和管理层进行了建设性对话，”Meister在声明中称。“我希望与董事会及管理层合作，迅速敲定能为股东带来价值的计划。”

百胜集团还下调2015年经调整后的获利预估，指因中国市场动荡，而且面临强势美元的压力。该公司是肯德基、必胜客和塔可钟的母公司。

百胜集团目前预计，全年经调整后的每股盈余(EPS)较上年同期持平至录得较低的个位数百分比增幅。此前该公司表示，预计增幅为较低的个位数。

百胜集团当前预计第四季现有餐馆营收持平至上升4%。该公司已开始走出食品丑闻阴影。肯德基表现料将优于必胜客餐厅。

全年来说，百胜集团预计中国分支的同店餐馆营收将以较低的个位数百分比下降。(完)