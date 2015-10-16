《中国报摘》--中国证券报10月16日

* 头版头条:

--中国国务院发布《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》明确，到2017年，竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度和反垄断执法体系基本建立，价格调控机制基本健全。

* 其他:

--作为国有资本投资、运营公司试点，中粮集团和国家开发投资公司的试点方案早已完成，目前正积极部署和推动改革方案落地。业内人士表示，首批进入国有资本投资、运营公司试点的两家公司都已进入实际操作阶段，未来国企改革将会以第一批试点和市场化程度较高的地区两条主线为突破口，进而带动整个国企改革行情爆发。

--中国人民银行副行长范一飞表示，对上海科创中心建设，人民银行总行也高度重视。未来，央行将从增强货币政策工具的杠杆支持作用、便利科技企业对接直接融资、提升科技金融服务水平等几个方面强化支持力度。

--伴随着9月经营数据公布，上市券商三季度业绩开始浮出水面。尽管三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。但业内人士指出，三季度报或是近期券商业绩的最低点，未来随着行情企稳及成交量及两融余额回升，券商业绩有望走出低谷。