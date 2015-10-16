美国与加拿大经济指标预测--10月16日-10月23日****

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月16日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.0% +1.7%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.4%
产能利用率 77.4% 77.6%
制造业产出(较前月) -0.2% -0.5%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 562.5 575.3
1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 89.0 87.2
现况指数 101.5 101.2
预期指数 79.0 78.2
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 --净流入1,419
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出287
10月19日当周
10月19日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62
10月20日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 115.5 116.1
建筑许可(较前月) -- +2.7%
房屋开工年率(万户) 114.7 112.6
房屋开工(较前月) -- -3.0%
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 -- 持平
10月21日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 387.0
再融资指数 -- 1,631.4
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%
10月22日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- 持平
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.8%
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 537 531
成屋销售(较前月) -- -4.8%
1400 美国领先指标(较前月) 9月 持平 +0.1%
10月23日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
央行核心CPI(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 53.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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