《中国重要政经日程》--10月16日

==========================今日重要政经日程==========================

10/16（周五）

*--上午10时 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰，商务部部长助理王炳南和国家邮政局局长马军胜介绍完善电信普遍服务补偿机制、加快发展农村电子商务和促进快递业发展的有关政策情况，并答记者问。

--“2015减贫与发展高层论坛”在人民大会堂和北京国际饭店举行。中国党和国家领导人将出席论坛，部分外国领导人及政要将与会。

==========================近期重要政经日程==========================

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

--20日至23日中国国家主席习近平对英国进行国事访问。

10/26（周一）

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

10/27（周二）

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

注: 1. *代表新增日程。