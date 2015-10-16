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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 08:28 BJT

《全球汇市》美元持稳，美通胀数据和欧央行宽松政策预期带来支撑

新西兰元兑美元 跌0.3%至0.6829；本周稍早受新西兰央行可能暂停降息预期的激励，曾升至三个月高位0.6897美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1360 1.1382 -0.19 -6.09 1.2097

美元/日圆 119.08 118.87 0.18 -0.32 119.68

欧元/日圆 135.33 135.30 0.02 -6.81 144.78

美元/瑞郎 0.9515 0.9508 0.07 -4.29 0.9941

英镑/美元 1.5466 1.5452 0.09 -0.69 1.5573

美元/加元 1.2854 1.2862 -0.06 10.64 1.1618

澳元/美元 0.7316 0.7326 -0.14 -10.43 0.8168

新西兰元/美元 0.6835 0.6845 -0.15 -12.34 0.7797

澳元/日圆 87.120 87.080 0.05 -10.86 97.750

新西兰元/日圆 81.390 81.370 0.02 -12.95 93.310

英镑/日圆 184.17 183.68 0.27 -0.90 186.38

澳元/新西兰元 1.0699 1.0682 0.16 2.20 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/孙国玉/李爽/张若琪 审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉)

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