《全球汇市》美元持稳，美通胀数据和欧央行宽松政策预期带来支撑

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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新西兰元兑美元 跌0.3%至0.6829；本周稍早受新西兰央行可能暂停降息预期的激励，曾升至三个月高位0.6897美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1360 1.1382 -0.19 -6.09 1.2097
美元/日圆 119.08 118.87 0.18 -0.32 119.68
欧元/日圆 135.33 135.30 0.02 -6.81 144.78
美元/瑞郎 0.9515 0.9508 0.07 -4.29 0.9941
英镑/美元 1.5466 1.5452 0.09 -0.69 1.5573
美元/加元 1.2854 1.2862 -0.06 10.64 1.1618
澳元/美元 0.7316 0.7326 -0.14 -10.43 0.8168
新西兰元/美元 0.6835 0.6845 -0.15 -12.34 0.7797
澳元/日圆 87.120 87.080 0.05 -10.86 97.750
新西兰元/日圆 81.390 81.370 0.02 -12.95 93.310
英镑/日圆 184.17 183.68 0.27 -0.90 186.38
澳元/新西兰元 1.0699 1.0682 0.16 2.20 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰/孙国玉/李爽/张若琪 审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉)
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