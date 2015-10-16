《香港报摘》--经济日报10月16日

**头版头条**

--个半月间千亿港元热钱涌港，券商德银认为，金管局“接钱”（兑换港元的美元沽盘）与国企指数 反弹成正比，重申年底前13,000点目标不变，即看升两成。

**其他**

--远洋地产 公司秘书锺启昌称，现时正与中国华融商讨合作模式，而公司8月发债部分资金用作认购华融IPO股份，相信投资华融的回报会较融资成本高。

--恒基地产 主席李兆基称，随着供应大增，预期香港楼市慢慢下跌，未来一、二年每年跌5%。

--据英国传媒报导，锐意瘦身的滙丰 由今个月起约500名投行员工将减薪1成及放两星期无薪假期，滙丰发言人未评论事件。（完）

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