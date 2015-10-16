《香港报摘》--经济日报10月16日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**头版头条**
--个半月间千亿港元热钱涌港，券商德银认为，金管局“接钱”（兑换港元的美元沽盘）与国企指数 反弹成正比，重申年底前13,000点目标不变，即看升两成。
**其他**
--远洋地产 公司秘书锺启昌称，现时正与中国华融商讨合作模式，而公司8月发债部分资金用作认购华融IPO股份，相信投资华融的回报会较融资成本高。
--恒基地产 主席李兆基称，随着供应大增，预期香港楼市慢慢下跌，未来一、二年每年跌5%。
--据英国传媒报导，锐意瘦身的滙丰 由今个月起约500名投行员工将减薪1成及放两星期无薪假期，滙丰发言人未评论事件。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。