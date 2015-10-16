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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 08:28 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京10月16日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至10月10日的一周，外资转为买超日本股票。

外资10月10日止当周在日本股市买超5,211亿日圆，前一周为卖超1,776亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券1.0570万亿(兆)日圆，前一周为卖超1.2559万亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

10月4日-10月10日 +521.1 +1,006.8 +863.4

9月27日-10月3日 -177.6r +30.3 -1,177.6

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

10月4日-10月10日 +105.0 +1,057.0 +18.9

9月27日-10月3日 +612.3r -1,255.9r -70.8

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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