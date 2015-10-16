表格：外资上周转为买超日股，日本投资者买超海外债券

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透东京10月16日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至10月10日的一周，外资转为买超日本股票。
外资10月10日止当周在日本股市买超5,211亿日圆，前一周为卖超1,776亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券1.0570万亿(兆)日圆，前一周为卖超1.2559万亿日圆。
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
10月4日-10月10日 +521.1 +1,006.8 +863.4
9月27日-10月3日 -177.6r +30.3 -1,177.6
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
10月4日-10月10日 +105.0 +1,057.0 +18.9
9月27日-10月3日 +612.3r -1,255.9r -70.8
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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