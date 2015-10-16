中国个股：锦龙股份拟定增募资70亿元，其中65亿元用于增资中山证券

路透上海10月16日 - 中国锦龙股份 周五公告称，拟通过非公开发行股票募集不超过70亿元，其中64.575亿元用于向其控股的民营券商中山证券增资，扣除发行费用后，剩余资金用于偿还公司借款。

锦龙股份称，本次增资有利于提高中山证券净资本，扩大其业务规模，完善业务结构，进一步增强抗风险能力和市场竞争力，同时将进一步提高公司对中山证券的控股地位。

中山证券已召开股东会会议审议通过增资扩股事项，除锦龙股份外，其他股东不参与本次增资。根据方案拟定，本次增资额64.575亿元，增资价格为3.5元人民币/每元注册资本。

公告并显示，此次锦龙股份非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东新世纪公司、郁金香资本、利得资本、聚利投资、汇利投资、雁裕投资、丰煜投资和加值资本8名特定投资者。其中，利得资本、丰煜投资和加值资本拟以其筹建或管理的证券投资基金或资产管理计划参与认购。

2014年，锦龙股份剥离了原自来水业务，继续实施向金融业务拓展的发展战略，现以证券业务为主。目前该公司控股中山证券，并参股东莞证券。

锦龙股份当日发布的2015年三季度报告显示，因中山证券及东莞证券净利润增长，公司前三季度净利润1.61亿元，同比增长145.47%；营业收入6.61亿元，同比增长185.01%。

锦龙股份股票自7月8日开始停牌，停牌前收报21.85元，将自今日开市起复牌。(完)

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