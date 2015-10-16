中国金融：国开行发行第二单棚改资产证券化产品，规模约69亿元

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透北京10月16日 - 中国国家开发银行 周四发行今年第七期开元信贷资产证券化产品，规模69.0668亿元人民币，基础资产为棚户区改造贷款。此次发行是国开行继今年8月创新发行国内首单棚改贷款证券化产品之后，该行发行的国内第二单此类产品。
刊登在国开行官网的新闻稿称，截止目前，该行棚改贷款证券化产品发行量已近100亿元。
“通过盘活存量棚改贷款，释放信贷规模，不断拓宽融资渠道，引导社会资金持续加大对棚户区改造融资支持力度。”新闻稿称。 新闻稿并显示，自2005年至今已累计发行21单证券化产品，发行总量1,872亿元，发行期数、规模、种类均居国内银行业首位。
该行银行业务发展局局长刘勇早前介绍，上半年棚户区改造贷款发放4,198亿元。 （完） (发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
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