中国金融：国开行发行第二单棚改资产证券化产品，规模约69亿元

路透北京10月16日 - 中国国家开发银行 周四发行今年第七期开元信贷资产证券化产品，规模69.0668亿元人民币，基础资产为棚户区改造贷款。此次发行是国开行继今年8月创新发行国内首单棚改贷款证券化产品之后，该行发行的国内第二单此类产品。