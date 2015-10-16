澳洲经济指标总览--10月16日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差30.95 逆差27.92
出口(较前月) 持平 +2%
进口(较前月) +1% 持平
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日
(较前月) 8月 +0.4% -0.1%
就业市场(经季节调整) 11月12日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -0.51 +1.80 全职就业人口(较前月变动,万人) -1.39 +1.10
失业率 6.2% 6.2% 就业参与率 64.9% 65.0%
消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月1日 经常帐收支 第二季 赤字190.33 赤字107 商品与服务贸易收支 逆差96.41 逆差37.01
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月2日
(较前季) 第二季 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.0% +2.3% (完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。