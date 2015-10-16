《香港报摘》--信报10月16日

**头版头条**

--市场热炒中国五中全会前出炉国策，加上内地本月减息、降准机会大增，刺激A股及H股造好。

**其他**

--渣打 在7个城市向7,000名新晋富裕族进行调查结果显示，买楼置业是香港受访者未来10年的首要财富目标，尽管有计划于未来一年内置业者仅得14%，惟计划未来2-5年内置业者高达46%。

--经济学人智库（EIU）驻伦敦的亚洲区董事Duncan Innes-Ker发表评论认为，港元可能是时候与美元脱鈎，并认为港元跟美元脱鈎之后，最有可能出现的情况是与人民币挂鈎。

--证监会宣布，禁止柯淑娟重投业界6年，因其在担任星展香港副总裁时捏造一张据称由台湾淡江大学发出的经济学学士学位证书。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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