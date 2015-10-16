国际油市：美国原油结束一周连跌而上涨，受益于美国汽油库存下降

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
美国能源资料协会(EIA)周三报告，截至10月9日当周美国原油库存增加760万桶至4.6856亿桶，分析师预期为增加280万桶。美国石油协会(API)给出的增幅为940万桶。
EIA数据显示，汽油库存减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。
美国股市反弹亦提振了油市。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。