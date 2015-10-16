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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 08:38 BJT

国际油市：美国原油结束一周连跌而上涨，受益于美国汽油库存下降

美国能源资料协会(EIA)周三报告，截至10月9日当周美国原油库存增加760万桶至4.6856亿桶，分析师预期为增加280万桶。美国石油协会(API)给出的增幅为940万桶。

EIA数据显示，汽油库存减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。

美国股市反弹亦提振了油市。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/孙茉莉)

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