《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月16日

*工商时报：

--经济部昨日赴立法院报告两岸货贸谈判进度，部长邓振中透露，大陆愿意在面板、工具机、中小企业和传统产业等三大部份对台湾方面让利，第12次谈判预订11月在台湾举行，希望年底就能谈完。

--高铁与财政部已在本月上旬拍定六家行库参与高铁增资的额度，各行库日前已接获高铁来函，其中以兆丰银投资7.1亿台币最多、合库、一银、华银、台企银均投资5.33亿台币，彰银则投资4.45亿台币，总投资金额接近33亿台币，六家行库的总持股比重将超过6%。

*经济日报：

--卫福部昨日宣布补充保费起征门槛调高，包括股利、利息、租金及执行业务收入的补充保费由现行的5,000台币调高到2万台币，估计明年元月上路，将有342万人受惠，但明年起政府在补充保费的收入，每年恐短少42亿台币。

--陆委会主委夏立言15日拜访广东地区台商，并与台商闭门座谈。广东台商在会议中提出设立台商银行、享受国民待遇，以及解决重复保险等问题。东莞台协会长翟所领表示，希望未来能在东莞成立台商银行，协助台商解决融资难的问题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。