《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港10月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高217点，或1.28%，报17,141.75点。因生物科技类股大幅上扬及花旗集 团发布良好业绩带动金融股走高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 121.100 3.35 39011 9.385 0.70 中国铝业 9.320 3.44 35098 2.889 1.02 中国移动 61.010 1.72 191392 94.564 0.92 中国人寿 19.280 4.39 135745 29.884 1.30 中石油 83.430 3.18 41559 6.466 0.24 中石化 73.770 2.67 48878 5.717 1.01 汇丰控股 40.410 1.56 1218859 62.635 0.70 中电信 53.450 -1.67 23718 4.142 1.53 中国联通 13.720 -6.60 324380 10.633 0.88 兖州煤业 5.450 4.01 21864 4.224 1.29 华能国际 49.360 3.44 18667 9.563 1.63 南方航空 40.380 5.62 17056 6.259 2.60 东方航空 32.900 8.19 16364 5.099 4.71 中芯国际 4.840 0.83 9298 0.750 0.03（完）
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。