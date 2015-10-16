《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

路透香港10月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高217点，或1.28%，报17,141.75点。因生物科技类股大幅上扬及花旗集 团发布良好业绩带动金融股走高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 121.100 3.35 39011 9.385 0.70 中国铝业 9.320 3.44 35098 2.889 1.02 中国移动 61.010 1.72 191392 94.564 0.92 中国人寿 19.280 4.39 135745 29.884 1.30 中石油 83.430 3.18 41559 6.466 0.24 中石化 73.770 2.67 48878 5.717 1.01 汇丰控股 40.410 1.56 1218859 62.635 0.70 中电信 53.450 -1.67 23718 4.142 1.53 中国联通 13.720 -6.60 324380 10.633 0.88 兖州煤业 5.450 4.01 21864 4.224 1.29 华能国际 49.360 3.44 18667 9.563 1.63 南方航空 40.380 5.62 17056 6.259 2.60 东方航空 32.900 8.19 16364 5.099 4.71 中芯国际 4.840 0.83 9298 0.750 0.03（完）