金属期市：伦铜徘徊在近一个月高点附近，获益于供给减少

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透对全球近300位分析师进行了调查，其中绝大多数认为，全球经济放缓之势明显可能将延长至明年，同时通胀趋缓的时间更长。
美元兑一篮子主要货币周四上涨，因美国9月核心消费者物价指数(CPI)强于预期，重燃部份对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年升息的预期。
周四公布的路透调查显示，即便中国央行进一步宽松政策阻止经济放缓，2016年中国经济增长率料将从2015年的6.8%放缓至6.5%。
据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行 正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 许娜/张若琪)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。