《全球主要国家债券发行预告》--10月16日-10月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/16 日本 标售12个月期贴现国库券 10/19 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/20 英国 标售票息为2%的2025年到期公债 10/20 日本 标售20年期公债 10/20 西班牙 标售国库券 10/22 日本 标售两年期公债 10/22 日本 标售三个月期贴现国库券