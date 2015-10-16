《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

--中国保监会发布的“关于2015年上半年偿付能力监管工作情况的通报”中，首次提及股票市场，称6月中旬以来，中国股票市场出现大幅波动，对保险业带来了一定的不利影响，但总体来看，行业仍具备较强的风险抵御能力，并首次披露股市波动对保险行业偿付能力充足率的影响。

--东方证券资产管理有限公司公告称，东方红收益增强债券型证券投资基金将于下周一(19日)起发行，这也是业内首只由券商担任管理人的债券型基金。该基金采取自上而下的方法对大类资产进行动态配置。(完)