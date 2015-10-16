《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**上海证券报**
--中国保监会发布的“关于2015年上半年偿付能力监管工作情况的通报”中，首次提及股票市场，称6月中旬以来，中国股票市场出现大幅波动，对保险业带来了一定的不利影响，但总体来看，行业仍具备较强的风险抵御能力，并首次披露股市波动对保险行业偿付能力充足率的影响。
**证券时报**
--近日，国土资源部油气储量评审办公室组织专家，对中国石化 涪陵页岩气田焦石坝区块焦页4-焦页5井区探明储量进行评审认定，涪陵页岩气田焦石坝区块新增探明储量2，739亿立方米。至此，中国首个大型页岩气田--涪陵页岩气田探明储量增加到3,806亿立方米，含气面积扩大到383.54平方千米，成为除北美之外最大的页岩气田。
--东方证券资产管理有限公司公告称，东方红收益增强债券型证券投资基金将于下周一(19日)起发行，这也是业内首只由券商担任管理人的债券型基金。该基金采取自上而下的方法对大类资产进行动态配置。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。