全球金市：金价在三个半月高点下方徘徊，但有望实现周线上涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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乐观的通胀数据缓解了美元的部分压力。近期一系列疲软的美国数据以及围绕中国经济的担忧，降低了美联储今年加息的可能性，令美元近期受到打击。
但金价仍有望实现2%的周线涨幅，市场相信在中国数据疲软的背景下，近期疲弱的美国数据或促使美联储维持利率不变至明年。
低利率令黄金受益，因为这会降低持有非生息资产的机会成本。
投资者对黄金的兴趣提高。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持有量增长0.73%至700吨，为7月中以来最高。
白银 有望实现第三周上涨，铂金 有望实现第二周上涨，而钯金 则结束了五周连涨，本周有可能下跌1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。