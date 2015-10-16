全球金市：金价在三个半月高点下方徘徊，但有望实现周线上涨

乐观的通胀数据缓解了美元的部分压力。近期一系列疲软的美国数据以及围绕中国经济的担忧，降低了美联储今年加息的可能性，令美元近期受到打击。

但金价仍有望实现2%的周线涨幅，市场相信在中国数据疲软的背景下，近期疲弱的美国数据或促使美联储维持利率不变至明年。

低利率令黄金受益，因为这会降低持有非生息资产的机会成本。

投资者对黄金的兴趣提高。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持有量增长0.73%至700吨，为7月中以来最高。

白银 有望实现第三周上涨，铂金 有望实现第二周上涨，而钯金 则结束了五周连涨，本周有可能下跌1%。(完)

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