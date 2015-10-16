《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**明报**

--丽新发展 副主席兼丽丰 主席周福安表示，早前投得的横琴文化创意园区项目未来一至两周内就会收到动工许可，预计整个项目最快2017年末至2018年初落成。

--美资基金Capital Group周三再增持电能实业 以及长江基建 的股份，于两间公司的持股量分别增至7.26%及7.91%；5个交易日以来该基金累计增持金额近10亿港元。

**星岛日报**

--新股气氛急速升温，10家证券行共接获中国再保险 散户孖展（保证金融资）认购额逾233亿港元，相当于公开发售超额认购近29倍。

--《华尔街日报》引述消息人士称，中远集团和中国海运的合并谈判已进入后期，谈判的焦点是合并两个集团的集装箱航运业务。

**苹果日报**

--曾被质疑授信80亿元人民币予汉能控股及助其推出理财产品融资的锦州银行向港交所 重新提交招股书内容显示，风险因素提及一“特定最终借款人”有抵押信贷风险贷款敞口达37亿元人民币。

--银河娱乐 第三季收益按季回升5%至123亿港元，中场表现亦胜预期，加上集团首次公布未来12-18个月推动8亿港元成本控制方案，消息股价急升。

**东方日报**

--中国国航 与东方航空 分别发出盈喜，前者预计今年首三季度净利同比增长92-100%，后者预计第三季净利润按年增长153-162%。

--全国最大不良资产管理公司华融资产(2799.HK)管理层直言，今次发行全为新股，两名主要股东财政部及中粮集团打算出售旧股纯为“消息误传”。

**文汇报**

--中国证监会前日披露，已有17只香港基金递交申请“北上”，多数已完成第一次意见回馈。

--康健国际行政总裁许家骅表示，公司联同中国人寿（海外）以及SINO Dynamic推出的一站式健康生活平台One Pass项目的投资额为5,000万港元，期望今年可吸引50万人成为线上会员。（完）

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