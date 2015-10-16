《路透晚报》--10月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：将继续创新宏观调控方式，加强逆周期调节--总理

中国国务院总理李克强周四表示，下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。

--中国经济：推进价格机制改革，2017年竞争性领域价格基本放开--国务院

中国国务院周四表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。

--中国经济：加快建设海绵城市，鼓励金融机构加大信贷支持--国务院

中国国务院最新发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。

--《焦点》中国9月社融及信贷增势向好，经济弱势货币政策宽松空间犹存

受居民和企业中长期贷款明显改善的推动，中国9月新增贷款创纪录同期最高；而委托贷款和债券融资规模增加亦推动社融增量同比多增。分析人士认为，新增贷款超预期反映整体信贷需求出现好转，而资金面持续改善加之财政继续发力将有助于经济逐步企稳。

--《热点聚焦》中国三季度GDP破七又如何？

在外界对中国经济的一片忧虑声中，究竟该如何看待中国三季度GDP可能破七的现实？到底是中国经济转型过程中必须承受的阵痛还是中国经济就此步入跌途的开始？这显然也是即将出台的中国“十三五”(2016-2020年)规划中必须直面的问题。

--《财经洞察》SDDS数据披露了一个不一样的中国央行

中国央行很忙，而且忙得效果还不错。尽管刚刚开始公布的SDDS（数据公布特殊标准）还不全面，但已经对中国央行的外储管理水平、美债操作能力、储备投资情况、市场沟通技巧等，做出了全新的形象展示。

--路透调查：台湾9月出口订单料较上年同期下降12.7%

根据接受路透调查的10位分析师的预期中值，台湾9月出口订单料较上年同期下降12.7%。若果真如此，则将是连续第六个月下滑，也是自两年半之前--即2013年2月下降14.5%以来的最大跌幅。

【金融】

--中国金融：9月央行外汇占款降幅略收窄，未来数月料延续小幅负增长

中国9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。分析师预计，未来外占仍可能出现小幅负增长，央行将运用多种货币政策工具补充基础货币缺口。

--中国金融：央行探索科技企业信用体系，支持上海科创中心建设--官员

中国央行副行长范一飞周四表示，未来将强化支持上海科创中心建设力度，措施包括探索开展科技企业信用体系建设，增强货币政策工具的杠杆支持作用，以及便利科技企业对接直接融资等。

--中国金融：国开行发行第二单棚改资产证券化产品，规模约69亿元

中国国家开发银行周四发行今年第七期开元信贷资产证券化产品，规模69.0668亿元人民币，基础资产为棚户区改造贷款。此次发行是国开行继今年8月创新发行国内首单棚改贷款证券化产品之后，该行发行的国内第二单此类产品。

--《台湾金融市场一周展望》资金簇拥拉抬股汇，但台积电展望保守敲警钟

美国升息预期持续左右全球资金流向，而近来好坏参半的经济数据，令美联储(FED)今年升息与否的决策难度升高。本周亚洲新兴市场受惠资金流入，股汇市双处高位。但全球大厂台积电预估第四季恐将沉闷，也为年底的复苏期待敲响一记警钟。

【固定收益】

--中国债市：南京雨润食品称已足额兑付18日到期的中票本息，违约风险解除

中国南京雨润食品有限公司相关人士周五对路透表示，即将于本周日（18日)到期的中票12雨润MTN1已成功兑付。公司已经足额完成本息兑付共13.7137亿元，宣告又一例民企债券发行人最终避免了债券实质违约。

--新债招标：中国一年固息国债中标利率2.41%，高于市场预期--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.41%，高于此前2.35%的市场预测均值。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率为2.3134%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3134%。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率2.6521%，10年3.6749%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为2.6521%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.6749%。对应投标倍数分别为3.72倍和3.90倍。

--中国货币市场：主要回购利率继续盘整，供给充足整体偏松格局不变

中国银行间市场周五主要回购加权利率延续盘整态势，整体变动不大。交易员表示，今天资金维持近期以来的宽松局面，需求基本都能够获得满足，短期内宽松局面不会有变。

--中国债市动态：信贷数据向好现券承压回调，一年新发国债利率高于预期

中国银行间债市周五早盘现券收益率继续反弹，长端国债收益率升幅明显。交易员表示，央行昨日公布的9月新增信贷规模意外走高，加之前期收益率快速下行后止盈压力释放，利率债整体承压回调。

--中国票据市场：转贴利率继续下行，机构配置需求不佳利率料维持震荡

中国票据市场本周转贴利率先高后低，市场交投较上周更为活跃，六个月纸票成交在3.50%-3.60%附近，略低于上周水平。交易员表示，本周机构出票和收票热情有所提高，但目前票据收益率水平对机构的吸引力并不高，收票主要是为了平衡规模，配置需求有限。

【外汇】

--《人民币综述》汇改后首度成功发行离岸债券，市场秩序与信心回复

时隔两个月，中国建设银行、中国农业银行终于成功发行离岸人民币债券，此举除达成扶植伦敦成为人民币金融中心目的外，对恢复离岸市场秩序、提振投资人信心，可望产生一定作用；但欲回归过往荣景，仍待努力。

--中国汇市：人民币早盘因对经济前景担忧下跌逾百点，短期料延续双向波动

人民币兑美元即期周五早盘下跌逾百点，中间价亦走跌。交易员称，本周一系列中国数据凸显经济下行压力，人民币贬值压力难消，但继续大幅贬值可能性亦有限，区间双向波动走势料延续。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.6%续创近两个月新高，周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

中国股市沪综指周五收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。

--《技术分析》中国股市沪综指短线料续反弹

中国股市沪综指节后两周持续反弹，成交量温和放大，市场情绪有所好转。技术面显示，大盘沿五日均线上行的反弹走势较为平稳，短线有进一步上试3,500点的机会；中线看，大盘摆脱了5,178点中级调整以来的下压线，中期调整压力得以缓和，惟基础仍不稳固，后市或出现宽幅震荡，继续消化上档技术压力。

--中国证券：三季度券商业绩环比降幅明显，未来有望走出业绩低谷--报载

在A股经历了一轮暴跌之后，中国上市券商三季度业务数据近日陆续宣布。上海证券报周五报导，据粗略统计，尽管上市券商三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。

--《独家新闻》中国建设银行洽谈购买LME经纪公司Metdist--消息人士

据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。

--中国企业：中国铁路总公司正式赢得雅加达-万隆（雅万）高铁项目

中国铁路总公司周五在雅加达与印度尼西亚四家国有企业签署协议成立合资企业，这标志着中国企业正式赢得雅加达-万隆（雅万）高铁项目。该项目拟于2015年11月开工建设。

--中国企业：中建投旗下租赁公司引入凯雷和招商局基金等，将尽快上市

中国建银投资有限公司周五宣布，其子公司中建投租赁公司引进凯雷、招商局中国基金公司和建投华科投资三家战略投资者，下一步该公司将尽快实现公开发行上市。

--中港个股：青岛啤酒因筹划收购资产，午盘暂停股份买卖

中国主要啤酒生产商--青岛啤酒周五表示，A股及H股均将于周五下午暂停股份买卖，因公司正筹划收购资产重大事项。

--中国个股：锦龙股份拟定增募资70亿元，其中65亿元用于增资中山证券