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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 09:32 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增幅超预期，且为4月来最大

(新增更多细节及分析师评论)

路透纽约10月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存大幅增加760万桶，增幅为4月来最大，但汽油和馏分油库存下跌。

上周原油库存 增加760万桶至4.6856亿桶，分析师预估为增加280万桶。

美国石油协会(API)周三公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。

EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加112.5万桶。

数据还显示，美国上周原油日进口增加24.7万桶。

墨西哥湾沿岸地区原油库存增加303.2万桶至2.42971亿桶，为EIA从1990年开始追踪此项数据以来的第二高位。

只有东海岸原油库存下降，降幅为29.7万桶，达到1,519.3万桶。

“一如预期，原油库存增幅超过预期，归因于时值炼厂维修季，”Tyche Capital Advisors基金经理兼交易员Tariq Zahir表示。

EIA数据公布后，美国和布兰特原油均扩大跌幅。

EIA数据显示，炼厂日加工量 减少29.2万桶，产能利用率 下降1.5个百分点至86%。

汽油库存 减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。

EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)

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