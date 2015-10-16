更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增幅超预期，且为4月来最大

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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路透纽约10月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存大幅增加760万桶，增幅为4月来最大，但汽油和馏分油库存下跌。
上周原油库存 增加760万桶至4.6856亿桶，分析师预估为增加280万桶。
美国石油协会(API)周三公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。
EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加112.5万桶。
数据还显示，美国上周原油日进口增加24.7万桶。
墨西哥湾沿岸地区原油库存增加303.2万桶至2.42971亿桶，为EIA从1990年开始追踪此项数据以来的第二高位。
只有东海岸原油库存下降，降幅为29.7万桶，达到1,519.3万桶。
“一如预期，原油库存增幅超过预期，归因于时值炼厂维修季，”Tyche Capital Advisors基金经理兼交易员Tariq Zahir表示。
EIA数据公布后，美国和布兰特原油均扩大跌幅。
EIA数据显示，炼厂日加工量 减少29.2万桶，产能利用率 下降1.5个百分点至86%。
汽油库存 减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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