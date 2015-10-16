港报社评：耶伦无力镇储局鹰鸽，加息更难--经济日报10月16日

市场憧憬美国储局加息机会减，除因美国内外经济环境不佳，更关键是储局主席耶伦无力摆平局内鹰鸽两派分歧。此虽助全球经济金融稍喘息，惟加息竞猜没完没了，环球梦魇难散。

环球股市昨向好，继亚股普遍上扬，欧股昨早段亦升逾1%，主因是储局昨晨公布的经济褐皮书，对经济前景的措词转趋审慎，储局綫人更放风指十月底议息会议启动加息的机会几消失，此前受加息忧虑打压的亚欧股市以至非美元货币，遂趁势反弹。从客观环境来看，储局今年内加息的机率，确正下降。

此因储局加息与否的关键因素，是美国国内经济，虽然美国上月失业率续处5.1%的近7年低位，惟同期非农新增职位、零售销售与通胀数据等皆疲弱，反映美国弱复苏步履未稳；且储局会议纪录亦承认正忧虑环球经济不振，恐拖累美国。在欧、日以至中国经济重压难消下，美国经济自难独强，难有实质数据支持启动加息。

其实更左右储局加息的，是局内鹰鸽角力日趋尖锐。因启动加息是货币政策正常化重要里程碑，兹事体大，储局内部必须有较一致意见，才可踏出关键第一步。

惟储局鹰鸽两派近日却争相开腔、隔空交火，除反映局内对加息分歧仍大，各派委员亦图斗抢舆论阵地，以出口转内销方式左右局内加息决定；更关键是在储局分歧日趋白热化之际，作为主席的耶伦，却迟迟未能彰显领袖的权威，难以对加息与否、何时加息一锤定音，反被夹在鹰鸽两派中间，左右做人难。

此或预视，储局要在本月底的议息会议启动加息，机会势更渺茫，或将为环球金融市场与经济带来短暂「蜜月期」。此前因担心储局加息临近，出现显着调整的环球股、滙与商品价格，或因加息预期降温而出现反弹；且新兴市场走资重压亦有望暂纾，各新兴国可较集中焦点，出招刺激本国经济。

然而，上述状态未必能长久，因美国与环球经济一日未明朗、耶伦一日未能摆平局内鹰鸽纷争，她惟有继续摆出对加息模棱两可的态度，那到了12月中，即今年最后一次储局议息会议前，全球势再被加息竞猜游戏牵着走，届时除环球股、滙、商品市场，恐再面临调整，新兴国经济亦恐再遭折腾。故投资者要趁加息预期稍降之际在股海逐浪，要有心理准备现时的较佳气氛或仅会维持一两个月，愈接近年底，加息阴霾很可能卷土重来，必须提高警觉以防乐极生悲。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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