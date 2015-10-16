港报社评：欲掩丑史又想入常，安倍政府弄权欺世--信报10月16日

日本安倍政权又再出丑。联合国教科文组织宣布，《南京大屠杀档案》列入世界记忆遗产名录，东京政府随即暴跳如雷，以「极度遗憾」外交辞令回应，要求教科文组织审理申遗过程必须秉承「中立、公正」原则之余，更扬言将采取反弹措施，冻结分担该组织经费。如此赤裸裸的形同要挟，简直自暴其丑，若联合国组织因此而顺从日本的要求，那才真是有失「中立、公正」。

上月北京举办纪念抗战胜利七十周年阅兵仪式，联合国秘书长潘基文应邀出席，日本跳出来阻止，批评此举不中立，遭到潘基文严正反驳，自讨没趣。日本之所以气急败坏、大失方寸，归根究柢是不欲二战发动侵略战争那段不光彩历史被世人一再提起。将南京大屠杀列入世界记忆名录，更使其被永久钉在历史耻辱柱上，这正刺中安倍政府的痛穴。一直以来，日本不但没有为侵略真诚道歉，还试图让中国、让亚洲忘却遭受日军铁蹄蹂躏的惨痛与屈辱；日本甚至把自己打扮成二战受害者，把一众战犯美化为英雄。安倍政府修宪解禁自衞权居心叵测，却宣示为维护和平之举，世人当难以置信。

不可理喻的是，安倍政府一边力图掩盖侵略臭史，毫无道理地指摘联合国教科文组织有欠中立、不公正；一边又不遗余力谋求成为联合国常任理事国，力争在国际事务增加话语权、扩张影响力，并为此常常摆出「金主」架子，大谈对联合国的贡献。正因这种「金主」心态，才会以冻结资助来威胁联合国，恰又暴露了她的豪强野心。

中国国务委员杨洁篪访日时，安倍竟就南京大屠杀列世界记忆遗产当面表达不满，被杨洁篪严词驳斥。难以想像安倍一边有求于修好，一边却践踏别国的是非认知。安倍对中国和南韩一再强调：不能把焦点过度集中在过去的不幸历史上，而是应该构建面向未来的关系。正正是日本不能正视历史，严肃地负责任地告别过去，才无法面对未来。构建未来关系没错，对日本也愈来愈重要，但安倍政府对历史过错抱着轻佻暧昧的态度，是走出孤立的主要障碍。

日本经济总量世界第二的地位被中国超越后，一直视中国为竞争对手，一方面张扬脱亚入欧，追求攀附富国，又与中国争夺亚洲主导地位，这使得其于主权争议中屡有过分需索，在东海，日本不理会中国共同开发的建议，自顾自发着把领土延伸到钓鱼岛的美梦，以致钓鱼岛对峙成了中日间难解的死结，冲突一触即发。杨洁篪访问期间与日方达成共识，旨在避免中日偶发性冲突，力争早日启动防衞部门间的海上联络机制。问题是，即使有这个机制，能否止战或避过发生擦枪走火？

中日从友好合作到对抗，钓鱼岛争端是导火线，日本并无诚意去修好关系，寻且配合美国的战略踩入南海搅局，中日必有一战成为当代新话题，显见日本不反省历史，反而解除对外用武禁忌，大肆扩军充实武装，对中国构成一大现实忧患。安倍所倡导的面向未来，难道就是这样的未来吗？

走向穷兵黩武的日本政府，其实日子并不好过，安倍经济学「弱弩三箭」没有令经济改观，仅靠着庞大的量宽措施维系经济略微改善。堕陷困境之下，安倍政府寄望于中日韩缔结自由贸易区，推动其在亚洲市场的拓展。与此同时，日本与美国携手，成为十二国跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的主导国，又要和TPP所抵制的中国谈判自贸区安排，究竟是左右逢源，还是「两头不到岸」，仍得拭目以待。事实上，安倍政府滑头狡诈，中日韩自贸区很可能谈而无功，仅旨在攫利施害之际消磨中国；安倍对政治与外交常玩两面三刀，随时变脸，诚信已荡然无存。

安倍政府虽然早前修宪闯关成功，但倒行逆施已大失民心，现时欲借助与中韩改善关系，并提振经济，以巩固强势统治，好为进一步实现其右倾政治抱负而铺路，北京政府已然有所警惕，在修补关系以臻两利之际，还得慎防误坠安倍诡计的彀中。

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