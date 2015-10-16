港报社评：占领运动标志性案件，揭示香港软实力成熟--明报10月16日

占领运动其中标志性事件，曾健超涉嫌袭警和7名警员涉嫌在暗角殴打曾健超两件事，在事发一年之后，昨日警方分别拘捕并落案检控曾健超和7名警员。这是涉及占领运动的重要检控。就法治层面，此两案之进展，说明无人可以凌驾法律，而警方和律政司表现出办案与检控的独立性；另外，两案虽然分别起诉，但是两案有一定连系，日后审讯时的相互牵动和产生什么影响，值得关注，这是司法层面恰如其分地表现不偏不倚的时候。两案审讯结果，若让人看得见公正，则本港法治根基将更坚实，有助强化港人对前景的信心。

79日占领运动期间，警方共拘捕955人，根据警方数字，截至今年7月底，被捕者其中两成、即209人的案件已经启动司法程序。这些案件与曾健超案和七警案都不能比较，主要是事态性质涉及曾健超与警队对抗，而警员涉嫌集体殴打曾健超，因而备受社会关注。 曾健超案和七警案发生在去年10月15日，一年之后才落实拘捕检控，当事人或一些人都担心当局采取拖字诀，使案件不了了之。不过，从案件涉及曾健超与七警在被告，或可能出现证人作供等微妙关系，律政司的处理，确实需要深思熟虑。

首先，两案虽然是刑事案件，但是由于占领运动的背景，无可避免蒙上政治色彩，而过去一年，两案发展至成为政治斗争议题，客观上，律政司承受着压力，因此，律政司做出是否检控决定时，如何避免政治联想，应是重要考虑；另外，律政司谘询了本地资深大律师和海外御用大律师的法律意见后，决定为公平起见将两案一并考虑，并让两案的涉案人在同日提堂和陈述，有任何程序都可同日提出。从检控层面，律政司的决定基本上做到不偏不倚，应属恰当，而检控的独立性也体现出来。

不少涉及占领运动的案件，被告都质疑有政治目的，指为政治检控。不知道此乃当事人深信有政治因素，抑或只是为了政治操作，不过，这类案件在法庭审理时，迄今未闻政治考虑影响了裁决；这是在时局纷乱之中，法庭做到不受政治干扰，保持司法独立，审理案件贯彻以事实为基础、以法律为准绳，使人倍感珍贵。动辄以政治检控指摘权力当局，或许可以收割一些政治利益，但是对法治构成的冲击，于整体利益可能会得不偿失。因此，相信法治、信任法庭，让法官免受政治影响审案，应该是现阶段珍惜法治社会的恰当取态。

港事蜩螗，社会发展缓慢，在许多方面停滞不前，甚或出现倒退，不过18年以来，值得庆幸的是作为香港重要基石的司法独立，未见动摇，整体社会志切维护和扞卫法治的核心价值。曾健超案和七警案分案处理，从初步所知案情，涉及曾健超在龙和道与警员冲突，并向警员泼液体和拒捕等，虽然曾健超涉嫌袭击的警员并非涉嫌袭击曾健超的警员，但是曾健超在冲突中既是「原告」也是「被告」的双重角色，使两案无法完全切割。曾健超的角色在案件审讯时会否影响案情，会成为关注焦点。以本港法庭过去往绩，社会应有信心审讯会不偏不倚，公义将得到彰显。

这两宗案件还有一点值得注意，就是传媒的角色和作用。七警案是靠一家电视台新闻部拍摄得暗角一幕，才暴露执法警员涉嫌集体殴打，虽然电视台内部对片段的处理曾有不同意见，但是若说七警案是新闻自由的结果，相信不会有异议。首先是电视台拍摄未受阻挠，然后如实播出，而且持续在新闻时段播出，未闻有人下令抽起片段，反映采访和信息传播有充分自由；其次，在其他新闻自由不充分的地方，这类对警队不利的片段，许多时候不可能播出，然后在相关部门合力操作下，实行「吃案」，使事态在公衆眼前湮灭。七警案反映香港仍然享有较充分新闻自由，而新闻工作者克尽厥职，客观地报道，让社会大衆按事实判断和反应。传媒的「第四权」角色和作用，在七警案显现出来，并折射新闻自由对一个社会的重要。

从社会的角度审视曾健超案和七警案，最好不曾发生，因为无论法庭做出怎样的裁决，两案都将是香港的疮疤；不过，此事同时反映了香港社会法治、新闻自由成熟的一面，显示有能力应对复杂的事态纷争，即使是与激烈政治议题有关的案件，也可以回归法律层面，按既定程序处理。这两宗案件再一次证明，法治不单是香港的优势，也是摸不到的强大力量，只要坚持法治，许多难题都会迎刃而解。这是曾健超案和七警案迄今揭示的积极一面。

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