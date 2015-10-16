港报社评：温和泛民区选考验最严峻--星岛日报10月16日

占领运动后首个全港性选举，将于下月二十二日投票。当中泛民主派与建制派的对决，远不及泛民内部新旧力量的互撼，可以反映本港经历了回归后为时最长的大型群众街头运动后，政治版图的变化大小。 大规模街头运动对区议会选举的影响，威力最庞大的一次，发生在二○○三年。当年民主派承接七一游行气势，结合市民因负资产、减薪裁员和沙士累积成对政府的不满，把建制派标签为「保皇党」，在区选中大捷。 当年一些民主派新丁，既无名气又无地区工作成绩，只打着政治旗号，便成功打败对手；建制派则连在地区经营多年、时任民建联副主席的叶国谦都吃败仗。民建联比对上届失去二十一个议席，所得议席只有六十二，远低于民主党的九十五，得票率由上届四成五急跌至三成九，当年的主席曾钰成为此辞职以承担败选责任。

今年区议会参选人数创下历来最多的纪录，但是民主派再创○三年奇迹的机会不大，原因是社会对占领运动的诉求和手段，立场极为分歧，部分立场偏向中间温和的选民，或会重新检讨过去对泛民的支持，改投建制或独立候选人的怀抱。 此外，建制派吸收了○三年惨败的教训，更加努力做好地区工作，而当年胜出的民主派区议员中，部分只顾政治抢位而忽略地区民生事务，无法连任。今次铅水事件可能为泛民增加部分地区的支持，但是论长期部署，建制派在服务地区方面，投入的人力物力和资源都比泛民优胜，当政治议题无法像○三年般凌驾地区民生议题，泛民在地区选举层面难以反胜建制派。

今次选举有六十六人因毫无对手而自动当选，当中绝大部分属于建制派人士，只有一人与泛民有渊源，可见超过一成议席是泛民自觉无法攻入的建制派堡垒，否则一些在雨伞运动后崛起的参选「伞兵」，也不必硬要同室操戈与传统泛民抢地盘。 虽然部分选区也有建制派互相比并，但是对政治版图的影响，远不及泛民同区对撼受到关注。在这些泛民同室操戈的地区，如果传统力量被新兴力量打败，出现此消彼长，证明新兴力量得到民众支持，泛民路线恐或要进一步朝激进方面倾斜。 另一个可能性，是新兴力量成事不足，败事有余，自己赢不到议席，却分薄了泛民的票源，结果因「票」效应导致两败俱伤，让同区建制派得享渔人之利而当选。 传统泛民尤其是民主党，与建制派恶斗还要应付新兴泛民狙击，这场仗打得极为辛苦，是民主派中间温和路线所面对的最严峻选举考验。

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