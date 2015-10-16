港报社评：民意基础雄厚“自动当选”合理--文汇报10月16日

新一届区议会选举昨日提名结束，在431个选区中，66个区只有1人报名。这批极可能「自动当选」的参选人中，有申报政治联系的大多数是建制派，其中民建联相对最多。包括民建联在内的建制派参选人长期落力服务社区，为民做事，已经建立雄厚的民意基础，在区议会选举中胜券在握，如果经选举事务处确认而「自动当选」是实至名归。反对派长期执迷不悟，不屑地区工作，以抹黑攻击对手来捞取选票，尤其是「占中」后急速冒起的「伞兵部队」，专门炒作政治议题，将区议会选举政治化，背离地区选民意愿，相信最终会被主流民意所唾弃。

区议会的主要职责是地区民生事务，重民生、重服务始终是区议会选举的主题。随着社会民生问题积累渐多，市民的要求日益提高，选民在投票时，更注重候选人是否有服务社区的能力和诚意。建制派的区议员或参选人长期扎根地区，坚持不懈以真诚踏实、有承担的工作作风，在社区为市民做实事，排忧解难，推动改善社区设施、促进社区和谐，既积极监察政府施政，又维护市民安居乐业。市民的眼睛是雪亮的。建制派区议员和区议会参选人踏实为民服务，成绩有目共睹，获得当区居民的坚定支持。在没有挑战者的情况下，建制派区议会参选人「自动当选」，证明了当选者拥有难以挑战的民意基础。

但是，有反对派政客对建制派多人在区选中自动当选不是滋味，声言当选者没有经受选举的考验，选民不知道他「得唔得」，还推脱是因为反对派没有足够的资源，推出更多成员竞逐，才让众多建制派中人自动当选。反对派政客对建制派区议会参选人自动当选的这番「解读」，似是而非，根本站不住脚。自动当选绝非「不用选」，而是在没有对手的情况下胜选，情况和许多体育竞赛的情形一样，道理浅显至极；至于反对派为什么不派人去挑战自动当选的建制派对手，「资源不足」只是不敢应战的托词，实际上是建制派参选人长期在地区深耕细作，民意支持强大得不可撼动，反对派明知在这些区选根本毫无胜选的机会，投入资源也白费。

一分耕耘一分收获，建制派参选人有地区服务经验和政绩，有能力、有诚意服务居民，受到选民欢迎，这一切是多年努力结出的硕果，自动当选乃众望所归，反映选民支持其再接再厉为民服务。反对派再怎么歪曲、曲解自动当选的意义，也改变不了建制派受欢迎、获肯定的事实。

值得留意的是，今年区选，是去年非法「占中」行动后第一次全港选举，出现了不少「伞兵部队」加入选战参选行列中。激进「本土派」与「港独」势力合流的「伞兵部队」，在「占中」期间的「占领」行动和暴力冲击，对香港经济民生、社会秩序、营商环境、法治基石、国际形象都造成严重冲击和损害，引致天怒人怨。「伞兵部队」从来不做地区工作，不为当区居民服务，明知票源不足，唯有借「反水货」等政治化「本土议题」打选战。经过「占中」、政改被否决的困扰，本港社会已极之讨厌政争，「伞兵部队」、反对派参选人不做地区工作，空喊政治口号，甚至挑动事端制造矛盾，企图骗取选民认同，实在打错算盘，在选举中难逃被选民惩罚的结局。

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