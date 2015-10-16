《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言。

英国布莱顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说，题为“在全球经济中拓展你的业务”(1030)。