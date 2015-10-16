《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透10月16日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
10月16日(五)
米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言。
东京--日本央行总裁黑田东彦发表讲话(0635)。
英国布莱顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说，题为“在全球经济中拓展你的业务”(1030)。
柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话(1130)。
悉尼--澳洲央行发布金融稳定评估报告(0030)。
10月19日(一)
芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)就经济增长和1996年文书削减法条例举行联合会议。(1400)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“从一生人力资本投资角度看待儿童早期教育”发表讲话(1600)。
斯德哥尔摩---瑞典央行执委会会议。
10月20日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议(0900)。
悉尼--澳洲央行将公布10月货币政策会议记录(0030)。
10月21日(三)
华盛顿--美国财政部长杰克卢、商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、前财长萨默斯和前国家经济会议主席泰森参加美国进步中心(Center for American Progress)的一个会议(1230)。
牛津--英国央行总裁卡尼发表演讲(1700)。
渥太华--加拿大央行发布重要政策利率声明以及货币政策报告(1400)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1515)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际互换与衍生品协会(ISDA)2015年澳洲年会上发言(2245)。
10月22日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案(Bank of England Bill)(0900)。
华盛顿--美联储前副主席科恩出席布鲁金斯学会的一个讨论会，主题为“美联储的政治：过去、现在和未来”(1430)。
马耳他--欧洲央行管理委员会会议，而后将有利率声明发布并举行新闻发布会(1145)。
10月23日(五)
暂无重要经济事件。
10月25日(日)
阿布扎比--2015全球议程峰会(Summit on the Global Agenda 2015)(至10月27日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。