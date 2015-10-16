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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 15:01 BJT

台湾债市：五年券殖利率微升终止连三跌，短线跌幅大引短单获利了结

* 五年券殖利收微升，终止连三跌
    * 短线五年券跌幅大，引短单获利了结
    * 下周一104/13期区间在0.780-0.810%

    路透台北10月16日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周五收微升，终止连三
跌；交易员表示，因五年券殖利率短线跌幅大，且跌破0.800%追价力道减弱，引短单获利了
结卖单出笼，带动殖利率止跌小升。
    
    他们指出，这波外资汇入后部分资金流往五年券，带动其殖利率一路走低，且一度跌破
0.790%；因下周不确定因素较多，今天短多开始获利了结。
    
    〞外资停泊短券暂时告一段落，五年券殖利率下不去了。〞一位大型公股银行主管说。
    
    一大型民营银行交易员认为，除五年券短线跌幅已大，引爆短多获利了结外，因近来美
债忽多忽空，显示市场暂失方向，且下周三将标20年期公债，及104/12期增额公债将进入发
行前交易，不确定因素较多，观望气氛转浓。
    
    今天10年券104/12期收微升0.1个基点，报1.1835%，成交量仅2亿台币；创逾三周收盘
新高，此前高为9月24日的1.1900%。
    
    交易员预估，下周一10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.20%；五年公债10
4/13殖利率主要区间估在0.780-0.810%。
                    
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   +0.30      0.8030%   0.7910-0.8030%      27.00
 
    本周余日国际重要经济数据和事件有：
    
    10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参
加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储
备银行总裁梅斯特发表演说。
    
    10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布
斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空
缺；美国密西根大学消费者信心指数。    

         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8600
         10      104/12                        1.1835
          5      104/13                        0.8030
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎; 审校 黄凯)

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