台湾债市：五年券殖利率微升终止连三跌，短线跌幅大引短单获利了结

* 五年券殖利收微升，终止连三跌 * 短线五年券跌幅大，引短单获利了结 * 下周一104/13期区间在0.780-0.810% 路透台北10月16日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周五收微升，终止连三 跌；交易员表示，因五年券殖利率短线跌幅大，且跌破0.800%追价力道减弱，引短单获利了 结卖单出笼，带动殖利率止跌小升。 他们指出，这波外资汇入后部分资金流往五年券，带动其殖利率一路走低，且一度跌破 0.790%；因下周不确定因素较多，今天短多开始获利了结。 〞外资停泊短券暂时告一段落，五年券殖利率下不去了。〞一位大型公股银行主管说。 一大型民营银行交易员认为，除五年券短线跌幅已大，引爆短多获利了结外，因近来美 债忽多忽空，显示市场暂失方向，且下周三将标20年期公债，及104/12期增额公债将进入发 行前交易，不确定因素较多，观望气氛转浓。 今天10年券104/12期收微升0.1个基点，报1.1835%，成交量仅2亿台币；创逾三周收盘 新高，此前高为9月24日的1.1900%。 交易员预估，下周一10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.20%；五年公债10 4/13殖利率主要区间估在0.780-0.810%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.30 0.8030% 0.7910-0.8030% 27.00 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参 加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储 备银行总裁梅斯特发表演说。 10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布 斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空 缺；美国密西根大学消费者信心指数。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8600 10 104/12 1.1835 5 104/13 0.8030 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 黄凯)