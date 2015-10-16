韩国数据：制造业库存积压略有缓解，但仍拖累制造业增长

路透班加罗尔10月16日 - 韩国制造业的库存积压压力略有所缓解，因主要电子产品和汽车出口出现复苏迹象，但库存仍在七年高位附近徘徊，因海外需求仍然疲软，尤其是中国。

韩国统计局最新数据显示，制造业8月库存出货比从7月的1.29降至1.28。9月库存可能进一步下降，9月前20天电子产品和汽车工业出口同比小幅增长。但分析师称前景仍不确定，中国增长仍然不均衡，欧洲也没有恢复动能。

制造业意识到库存积压问题，控制产量以降低库存。9月日经/Markit采购经理人指数(PMI)显示，制造业活动连续七个月萎缩。随着生产线放缓，扩张计划可能会被搁置或延期。据汤森路透StarMine，未来12个月制造业资本支出可能下降约36%。

对就业的影响目前不大。制造业在韩国就业市场所占比例相对较小。占经济总量近三分之二的服务业表现相对良好，受助于最近的降息和消费支出增加。星展银行分析师Ma Tieying称，服务业应能在一两个季度抵消制造业的一些拖累影响。