香港个股：友邦保险第三季新业务价值增长胜预期，盘初股价曾涨逾5%

路透香港10月16日 - 按市值计全球第二大寿险公司--友邦保险 周五公布，第三季新业务价值按年增长25%，好于市场预期。

受此消息刺激，该股早盘初段一度涨5.6%至47.2港元的两个月高位，且为升幅最大蓝筹股。

据公告，友邦保险于截至8月31日止三个月的新业务价值为5.52亿美元，上年同期4.68亿美元；按固定汇率计算升幅25%，按实质汇率计则升18%，均高于市场预期的14%。

该公司首席执行官杜嘉祺（Mark Tucker）称，“尽管现时环球宏观经济环境不明朗，我们营运所在的亚太地区寿险市场内重大长期结构性增长动力保持不变。”

他并指出，友邦保险的绝大部分保费以当地货币收取，且公司密切配对资产及负债以减低外汇变动的经济影响。

受惠于产品组合的利好变动，该公司季内按固定汇率计算的新业务价值利润率在财年首九个月增长5.3个百分点至52.7%，在第三季则增长8.4个百分点至57.6%。

期内年化新保费上升7%至9.36亿美元，期缴保费业务录得强劲增长，惟部分被整付保费量下降所抵销。

香港时间09:58，该股升4.36%，报46.65港元；大市恒生指数 则升0.77%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)