日本股市：日经指数走高，地产、金融股上涨以及刺激预期带来提振

“由于华尔街和经纪商的推动，投资者认为日本央行可能推出新刺激措施，都在想办法希望藉政策进一步放松的机会谋利，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry称。

“正是这种气氛推高了市场，你可以看到不动产类股一马当先。”

东证股价指数 的不动产分项指数 早盘中段涨3.5%，三井不动产 涨3.4%，Tokyu Fudosan Holdings 涨5.7%，三菱地所 涨2.7%。

保险和金融类股表现也十分出色，此外制药类股分项指数 上涨了2.1%，投资者继续买入防御类股。Kyowa Hakko Kirin 涨3.5%，大正制药 涨4.1%。

东证股价指数早盘中段涨1.5%至1,513.31点，33个分项指数中除了一个之外其余均上涨，零售分项指数下跌。