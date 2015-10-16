日本股市：日经指数走高，地产、金融股上涨以及刺激预期带来提振

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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“由于华尔街和经纪商的推动，投资者认为日本央行可能推出新刺激措施，都在想办法希望藉政策进一步放松的机会谋利，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry称。
“正是这种气氛推高了市场，你可以看到不动产类股一马当先。”
东证股价指数 的不动产分项指数 早盘中段涨3.5%，三井不动产 涨3.4%，Tokyu Fudosan Holdings 涨5.7%，三菱地所 涨2.7%。
保险和金融类股表现也十分出色，此外制药类股分项指数 上涨了2.1%，投资者继续买入防御类股。Kyowa Hakko Kirin 涨3.5%，大正制药 涨4.1%。
东证股价指数早盘中段涨1.5%至1,513.31点，33个分项指数中除了一个之外其余均上涨，零售分项指数下跌。
JPX日经400指数 涨1.7%至13,570.52点。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。