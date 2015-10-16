香港个股：SOHO中国称建议派发每股0.348元人民币特别股息

路透香港10月16日 - 中国商业地产商--SOHO中国 周五宣布，建议自股份溢价账向股东派发每股0.348元人民币的特别股息，以公司现有已发行股本计涉资共18.1亿元人民币（约22亿港元），而大股东兼主席潘石屹将可收取股息11.6亿元（约14.2亿港元）。

SOHO中国早盘股价最多曾升近3.8%至3.85港元，香港时间10:14涨2.43%，大盘恒生指数 升0.93%。

SOHO中国的声明称，派发特别股息须获股东于稍后的股东特别大会上批准，以及获董事信纳，目前并无合理理由相信，公司在派发特别股息后，未能偿还日常业务过程中到期的债项，方可作实。

在上述条件获达成下，公司预期在今年11月27日前后向合资格股东派发特别股息。

以SOHO中国已发行股本约51.995亿股计，将派发共18.1亿元特别股息，而持股约33.24亿股的潘石屹则可收取11.6亿元。

SOHO中国表示，派发特别股息是回报股东，乃合宜之举。自股份溢价账派发特别股息并不涉及减少公司法定或已发行股本，亦不涉及减少股份面值或导致股份的买卖安排出现任何变动。此外，董事会认为公司具备充裕现金流派息，不会对其财务状况造成任何重大不利影响。

根据公司截至9月底的未经审核合并财务报表，其在当日的股份溢价账进账款额约70.09亿元。

上市公司的股份通常以高于面值的价格发行，而股份发行价高于其面值的差价为＂股份溢价＂。除了用作派息，股份溢价账亦可以用以抵销累计亏损，以改善会计账目。（完）

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