香港个股：哈尔滨银行与俄Sberbank订人民币银团拆借及衍生品交易协议

路透香港10月16日 - 中国区域性银行--哈尔滨银行 称，该行与俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank） 牵头联合发起的中俄金融联盟正式成立，两间银行还签署了人民币银团拆借以及衍生品交易合作协议。

哈尔滨银行周四晚间的声明称，该行分别与俄罗斯联邦储蓄银行及俄罗斯联邦储蓄银行远东分行签署人民币银团拆借主协议、衍生品交易合作协议，但未透露进一步内容。

而其他联盟成员吉林银行、威海市商业银行与俄罗斯亚太银行、滨海社会银行亦签署了推进中俄本币结算意向书。

俄罗斯联邦储蓄银行是俄罗斯资产排名第一的银行，该行与哈尔滨银行牵头联合发起的中俄金融联盟创始成员由35家金融机构组成，属自愿组成的非盈利性、开放式跨境金融合作组织，并以“建立中俄经贸往来高效发展有利机制、促进中俄金融合作的全面发展，推进中俄两国经济主体本币结算”为主要目标。

联盟还将在代理行关系建立、双边本币结算及现钞业务、国际贸易及信保融资、组织银团贷款、中俄地方基础设施建设项目融资以及在全球市场交易业务等领域寻求合作及解决方案。

黑龙江省副省长孙尧表示，中俄金融联盟的成立是实现中俄两国领导人确定的全面战略协作伙伴关系及“一带一路”战略，助力建立“中蒙俄经济走廊建设”，推动中俄两国金融及经贸领域务实合作建立的重要平台。（完）