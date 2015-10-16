澳新汇市：两国货币遭遇获利了结打压，此前一连两日劲扬

然分析师仍预期未来还会有降息。

“即使基础通胀率一直持稳在约1%，但这远低于新西兰央行2%的通胀目标，”巴克莱分析师Kieran Davies表示。

“这让我们持续预期会进一步降息，最有可能是在新西兰央行12月更新展望的时候。”

新西兰元兑欧元、日圆、英镑及澳元守在数月高位附近，澳元兑新西兰元 报1.0688新西兰元，稍早曾创下5月以来的低位1.0636。

澳元兑美元 在0.7326美元上下游走，周四创下0.7363的高位。本周下跌0.5%，前一周则跳涨4%。

阻力位在近期的两个月高位0.7382，支撑位则在约0.7266。(完)

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