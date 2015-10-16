澳新汇市：两国货币遭遇获利了结打压，此前一连两日劲扬

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
然分析师仍预期未来还会有降息。
“即使基础通胀率一直持稳在约1%，但这远低于新西兰央行2%的通胀目标，”巴克莱分析师Kieran Davies表示。
“这让我们持续预期会进一步降息，最有可能是在新西兰央行12月更新展望的时候。”
新西兰元兑欧元、日圆、英镑及澳元守在数月高位附近，澳元兑新西兰元 报1.0688新西兰元，稍早曾创下5月以来的低位1.0636。
澳元兑美元 在0.7326美元上下游走，周四创下0.7363的高位。本周下跌0.5%，前一周则跳涨4%。
阻力位在近期的两个月高位0.7382，支撑位则在约0.7266。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/戴素萍 审校 徐文焰/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。