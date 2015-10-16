中国经济：加快建设海绵城市，鼓励金融机构加大信贷支持--国务院

路透北京10月16日 - 中国国务院最新发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。

国务院9月底常务会议决定，今年起在城市新区、各类园区、成片开发区全面推进海绵城市建设，使雨水自然积存、渗透、净化。此次国务院办公厅意见进一步明确，通过海绵城市建设将70%的降雨就地消纳和利用。

政府网刊登的意见称，要发挥市场配置资源的决定性作用和政府的调控引导作用，加大政策支持力度，营造良好发展环境。积极推广政府和社会资本合作（PPP）、特许经营等模式，吸引社会资本广泛参与海绵城市建设。

在完善融资支持方面，鼓励相关金融机构积极加大对海绵城市建设的信贷支持力度。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，对海绵城市建设提供中长期信贷支持，积极开展购买服务协议预期收益等担保创新类贷款业务，加大对海绵城市建设项目的资金支持力度。

将海绵城市建设中符合条件的项目列入专项建设基金支持范围。支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券、资产支持证券和项目收益票据等募集资金，用于海绵城市建设项目。

住房城乡建设部副部长陆克华本月稍早表示，住建部正在进一步细化相关措施，会同财政等有关部门抓好落实工作，并介绍称全国有130多个城市制定了海绵城市建设方案。

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，使城市像"海绵"一样，对雨水具有吸收和释放功能，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的效果。（完）

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