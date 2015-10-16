台湾债市：五年券殖利率微幅下滑，市场观望气氛浓厚交投趋清淡

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北10月16日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周五早盘微幅下滑。交易员表示，因短线殖利率跌幅不小，且下周将标售20年期公债，及104/12期增额公债将进入发行前交易，不确定因素较多，市场观望气氛浓。
他们指出，中华经济研究院周四宣布下修今年GDP成长率至0.9%，这对是债市虽是利多消息，惟下周不确定因素多，今天多空双方均呈观望态度，都不想轻举妄动。
下周三央行代代财政部标售104/14期公债 ，天期为20年期，金额300亿台币。
〞大家都在观望，没有人出来报价，你不动我也不动，成交量就变小了。〞一位大型券商交易员说。
他称，五年券在标售后殖利率急速下跌，因短线跌幅不小，加上过去三个交易日银行大举买超51亿台币，筹码大都在银行手中，筹码相对稳定，料短线将陷入区间横向整理。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7800-0.8100%；104/12期 则在1.17-1.20%。
台湾民间智库--中华经济研究院周四表示，预估今年第三季台湾经济为负成长2.11%，全年经济成长率不保〞1%〞，估仅成长0.9%。
美国30年期公债 价格下跌，收益率报2.87%，周三尾盘报2.84%。指标10年期公债 价格下滑，收益率从周三尾盘的1.98%升至2.02%。
本地时间10:50时，104/13期殖利率微跌0.2个基点在0.7980%，成交7亿台币。104/12期殖利率则微升0.25个基点，至1.1850%，成交仅1亿台币。
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